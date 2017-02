Halfbroer Kim Jong-Un vermoord op luchthaven van Maleisië

Door: redactie

14/02/17 - 13u14 Bron: Washington Post, Telegraph, The Independent

Kim JOng-Nam in juni 2010, na een interview met Zuid-Koreaanse media in het Maleisische Macau. © AFP.

Noord-Korea De oudere halfbroer van de Noord-Koreaanse dictatoriale leider Kim Jong-un, Kim Jong-nam, is vermoord in Maleisië. Dat melden Zuid-Koreaanse media en is intussen ook bevestigd door de politie van Maleisië. Kim Jong-nam zou overleden zijn nadat hij op de luchthaven van Kuala Lumpur werd aangevallen door "twee vrouwen met gifnaalden".

Tegen de dictatuur

Kim Jong-nam was lange tijd de gedoodverfde opvolger van zijn vader Kim Jong-un. In 2001 viel hij echter in ongenade

De 45-jarige Kim Jong-nam is de oudste zoon van de vroegere Noord-Koreaanse leider Kim Jong-il. Hij werd geboren uit een buitenechtelijke relatie van zijn vader met de Zuid-Koreaanse actrice Sung Hae-rim en was lange tijd de gedoodverfde opvolger van zijn vader. In 2001 zou hij bij zijn vader echter in ongenade gevallen zijn nadat hij betrapt was toen hij naar Japan wou reizen met een vals paspoort.



Kim Jong-nam vluchtte naar Maleisië na de executie van zijn oom Jang Song-thaek in december 2013. Hij sprak zich publiek uit tegen de dictatuur van zijn familie, en overleefde in 2011 al een aanslag op zijn leven in Macau.



Jong-Nam liet zich sinds zijn verbanning meermaals negatief uit over de politiek in Noord-Korea. Toen zijn halfbroef Kim Jong-Un in 2011 zijn vader opvolgde, verklaarde Jong-Nam aan een Japanse krant dat hij zich tegen die dynastieke opvolgingsprocedure verzette.