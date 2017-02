Broer van Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un vermoord in Maleisië

Door: redactie

14/02/17 - 13u14 Bron: Washington Post

Kim JOng-Nam in juni 2010, na een interview met Zuid-Koreaanse media in het Maleisische Macau. © AFP.

De oudere halfbroer van de Noord-Koreaanse dictatoriale leider Kim Jong-un, Kim Jong-nam, is in Maleisië vermoord. Dat meldt het semi-officiële Zuid-Koreaanse nieuwsagentschap Yonhap onder aanhaling van regeringsbronnen.

Een Zuid-Koreaanse tv-zender meldde dat Kim was vergiftigd op het vliegveld van Kuala Lumpur. Dat zou zijn gedaan door twee gevluchte vrouwelijke Noord-Koreaanse agenten.



De Maleisische politie meldde alleen dat een Noord-Koreaan overleden was op weg van een vliegveld in Kuala Lumpur naar het ziekenhuis. Volgens de politie was zijn identiteit nog niet vastgesteld.



De 45-jarige Kim Jong-nam was lange tijd de gedoodverfde opvolger van zijn vader, Kim Jong-Il.



In 2001 zou hij bij zijn vader echter in ongenade gevallen zijn nadat hij erop werd betrapt Japan te willen inreizen met een vals paspoort.



Kim Jong-nam is de oudste zoon van de vroegere Noord-Koreaanse leider Kim Jong-il. Hij werd geboren uit een buitenechtelijke relatie van zijn vader met de Zuid-Koreaanse actrice Sung Hae-rim. Die overleed in Moskou. Kim Jong-nam woonde buiten Noord-Korea en heeft geen officiële titel.