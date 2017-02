Raketlancering Noord-Korea unaniem veroordeeld door VN Veiligheidsraad

Door: redactie

14/02/17 - 01u11 Bron: Belga

© afp.

De lancering van een ballistische raket door het communistische regime in Noord-Korea is gisterenavond door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties unaniem veroordeeld. De Veiligheidsraad was op vraag van Japan, de Verenigde Staten en Zuid-Korea in spoedzitting bijeen gekomen om de nieuwste provocatie van Noord-Korea te bespreken.