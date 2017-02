VN-Veiligheidsraad vergadert over Noord-Koreaanse rakettest

Door: redactie

De VN-Veiligheidsraad komt vandaag in spoedzitting samen over de nieuwe ballistische rakettest afgelopen weekend van Noord-Korea. Dat heeft het Oekraïense voorzitterschap aangekondigd. De vergadering zal rond 17 uur lokale tijd (23 uur Belgische tijd) starten.

De Verenigde Staten hadden gisteren samen met Japan en Zuid-Korea om een spoedzitting van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties gevraagd, nadat Noord-Korea "met succes" een test met een Pukguksong-2 langeafstandsraket had uitgevoerd.



Het was de eerste ballistische raketlancering van Noord-Korea sinds de Amerikaanse presidentsverkiezingen in november. De test wordt beschouwd als een duidelijk teken van Pyongyang om de reactie van de nieuwe president Donald Trump en de landen in de regio te testen. Trump verzekerde "100 procent" steun aan Japan, tijdens het officiële bezoek van premier Shinzo Abe aan de VS.