VS, Japan en Zuid-Korea vragen spoedzitting VN-Veiligheidsraad na rakettest Noord-Korea

Door: redactie

13/02/17 - 02u30 Bron: Belga

De nieuwe Amerikaanse ambassadeur voor de VN Nikki Haley schudt de hand van secretaris-generaal Antonio Guterres. © afp.

De Verenigde Staten hebben samen met Japan en Zuid-Korea zondag om een spoedzitting van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties gevraagd nadat Noord-Korea "met succes" een rakettest had uitgevoerd. Dat zegt de woordvoerder van de Amerikaanse vertegenwoordiger bij de VN.

Het was het Zuid-Koreaanse persagentschap Yonhap dat zondag een rakettest van de noordelijke vijand wereldkundig maakte. Zondagavond liet de regering in Pyongyang weten dat het inderdaad een test met een ballistische raket had uitgevoerd in de Japanse Zee. Dit type kan nucleaire kernkoppen dragen.



In de loop van de dag werden de testen al door de rest van de wereld veroordeeld.