CIA-documenten onthullen vreemde eetgewoonte die Noord-Koreaanse leider overgewicht gaf

De grootvader van de huidige machthebber in Noord-Korea - Kim il Sung - zou een vreemde eetgewoonte hebben gehad die maakte dat hij problemen kreeg met zijn gewicht. Dat blijkt uit pas vrijgegeven documenten van de CIA uit 1951.

Kim il Sung - de allereerste Grote Leider van Noord-Korea, tussen 1948 en 1994 - zou twee keer per dag hondenvlees hebben gegeten. De reden? Hij geloofde dat het hem viriel zou houden. Dat is een wijdverspreid geloof in Noord-Korea.



Ontbijt

Daarom vroeg hij het zowel bij zijn ontbijt als bij zijn avondeten. Hij hield ervan dat het opgevuld was met kippenvlees en geserveerd met rijst en Indische gierst. Maar de grootvader van Kim Jong Un ontwikkelde er wel obesitas door op latere leeftijd, zo staat er te lezen: "Het gerucht ging in Pyongyang dat zijn liefde voor het gerecht verantwoordelijk was voor zijn toenemende overgewicht."



Vis

Volgens de documenten moest de leider dan weer niets hebben van vis en groenten. Hij ging regelmatig kijken in de keuken van zijn paleis om de bereidingswijzen te bespreken en aanwijzingen te geven, omdat hij zelf ook graag kookte.