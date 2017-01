"Noord-Korea heeft voldoende plutonium voor tien kernbommen"

Door: redactie

Noord-Korea heeft volgens Seoel zijn voorraad plutonium zodanig uitgebreid dat het nu minstens tien atoombommen kan ontwikkelen. Het buurland van Zuid-Korea beschikt naar schatting over 50 kilogram plutonium, tien kilo meer dan drie jaar geleden, klinkt het in een rapport voor het Zuid-Koreaans veiligheidsbeleid 2016, dat het ministerie van Defensie vandaag voorlegde.

De bijkomende hoeveelheid splijtstof heeft Noord-Korea naar verluidt gewonnen door de opwerking van gebruikte brandstofstaven, die uit de kernreactor in Yongbyon werden gehaald. Bovendien heeft Noord-Korea zijn vermogen voor de verrijking van uranium verder uitgebouwd. Daar werden evenwel geen bijzonderheden over meegedeeld. Atoombommen worden met plutonium of uranium gefabriceerd.



Het gezaghebbende Amerikaanse Institute for Science and International Security (ISIS) had in juni 2016 gemeld dat Noord-Korea naar schatting over een nucleair arsenaal van 13 tot 21 kernbommen beschikt. In 2014 was er nog een marge van 10 tot 16 atoombommen.



Het communistische regime in Pyongyang is wegens zijn nucleair en rakettenprogramma internationaal geïsoleerd. Machthebber Kim Jong Un wees er onlangs op dat Noord-Korea de laatste voorbereidingen treft voor een proef met een intercontinentale raket, die kernbommen kan dragen.