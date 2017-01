Noord-Korea kondigt aan snel langeafstandsraketten te gaan testen, VS roepen op om provocatie te vermijden

Door: redactie

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft aangekondigd binnenkort langeafstandsraketten te gaan testen. "Het onderzoek en de ontwikkeling van deze geavanceerde wapens is in een vergevorderd stadium en de voorbereidingen voor de testlancering zijn bezig", zei Jong-un vandaag tijdens een tv-toespraak. De Verenigde Staten roepen Noord-Korea op om elke "provocerende daad" te vermijden.

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-Un had in zijn nieuwjaarstoespraak onder meer gezegd dat zijn land vorig jaar de status van "kernmogendheid" heeft bereikt en dat het communistische land zo "een militaire mogendheid is geworden aan wie zelfs de sterkste vijand niet kan raken".



Noord-Korea testte in 2016 in rap tempo al meerdere keren langeafstandswapens. Het land wil in staat zijn de Amerikanen te treffen met een kernwapen. Volgens experts is Noord-Korea nog wel ver verwijderd van het ontwikkelen van langeafstandsraketten met nucleaire kernkoppen die de afstand tot de Verenigde Staten kunnen overbruggen.



De Verenigde Naties kondigden in 2006 al sancties aan voor Noord-Korea, vanwege de nucleaire en ballistische testen. Die sancties werden een maand geleden nog aangescherpt, nadat Noord-Korea op 9 september de vijfde en grootste nucleaire test had gedaan. In februari vorig jaar bracht Noord-Korea een satelliet in een baan om de aarde, wat wereldwijd gezien werd als test voor het gebruik van langeafstandsraketten.



"We roepen Noord-Korea op elke provocerende daad en retoriek te vermijden die de vrede en internationale stabiliteit in het gedrang zouden kunnen brengen", luidt het bij de woordvoerder van het Pentagon. De Amerikanen wijzen erop dat verschillende VN-resoluties de testen met ballistische raketten door Noord-Korea verbieden.