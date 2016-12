"Kim Jong-un liet al meer dan 300 mensen terechtstellen sinds hij aan de macht kwam"

Door: DBA

29/12/16 - 16u35 Bron: CNN

© afp.

De Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un heeft al 340 mensen laten terechtstellen sinds hij in 2011 aan de macht kwam. Dat meldt CNN op basis van een rapport van het Instituut voor Nationale Veiligheidsstrategie, een Zuid-Koreaanse denktank.

140 van de geëxecuteerden waren hooggeplaatste figuren in de regering, het leger of Kim Jong-uns eigen Volkspartij. Volgens de Amerikaanse defensie-analist Bruce Bennett heeft Kim Jong-un sinds 2011 een "extreme" mate van brutaliteit en meedogenloosheid aan de dag gelegd. "De afgelopen vijf jaar heeft hij zijn minister van Defensie bijvoorbeeld al vijf keer vervangen, terwijl zijn vader maar drie defensieministers aanstelde in 17 jaar. En twee van die wissels kwamen er dan nog omdat de minister overleed of te oud geworden was."

Eigen oom

© reuters.

Hoewel er maar zelden nieuws uitlekt over de Noord-Koreaanse dictatuur, kwamen de afgelopen vijf jaar toch flarden over enkele wrede executies naar buiten. Zo werd de Noord-Koreaanse onderwijstopman eerder dit jaar voor het vuurpeloton gezet nadat hij op het partijcongres afgelopen juni "een slechte houding" getoond had.



In mei 2015 werd defensieminister Hyon Yong Chol gedood met een luchtafweerkanon. Dat gebeurde op een militaire school in Pyongyang, voor een publiek. "Dat moet zijn lichaam uiteen hebben gereten", zegt Bennett. "En natuurlijk zorgde Kim ervoor dat de familie van Chol aanwezig was om de executie te zien."



Twee jaar eerder, in 2013, liet Kim zijn eigen oom terechtstellen omdat hij volgens de staatsmedia zou hebben geprobeerd om de regering omver te werpen. Hij werd omschreven als een "landverrader".