VS en Zuid-Korea bevestigen mislukte rakelancering door Noord-Korea

Door: redactie

16/10/16 - 05u45 Bron: Belga

Archiefbeeld van een Musudan raket © epa.

De Verenigde Staten en Zuid-Korea hebben een mislukte raketlancering gedetecteerd door Noord-Korea. Dat melden het Pentagon en de stafchefs van het Zuid-Koreaanse leger. Beide landen veroordelen de lancering sterk.

In een persbericht verklaart het US Stratcom dat de lancering, vermoedelijk van een ballistische Musudan-middellangeafstandsraket, vrijdag plaatsvond om 22.33 uur (zaterdag 05.33 uur Belgische tijd) in de buurt van de noordwestelijke stad Kusong. De lancering "heeft geen bedreiging gevormd voor Noord-Amerika", klinkt het nog.



"We veroordelen deze test en de andere tests die Noord-Korea onlangs uitvoerde, die een schending zijn van de resoluties van de VN-Veiligheidsraad die Noord-Korea expliciet verbieden om ballistische rakettechnologie te gebruiken", aldus woordvoerder van het Pentagon Gary Ross.



"Het leger blijft extra waakzaam tegen elke provocatie van het Noorden", klinkt het in Zuid-Korea.



Een Musudan-raket heeft een reikwijdte van 2.500 tot 4.000 kilometer, waardoor Pyonyang Zuid-Korea, Japan en zelfs het eiland Guam, waar een Amerikaanse basis gelegen is, zou kunnen bereiken.



Noord-Korea heeft al zeven tests uitgevoerd met dergelijke raketten, waarvan er slechts één deels geslaagd was. In juni legde een raket een afstand van 400 kilometer af, alvorens neer te storten in de Japanse Zee.



De Verenigde Naties hebben al verschillende keren zware sancties uitgevaardigd tegen Pyongyang vanwege de uitwerking van een nucleair programma. De buurlanden en wereldmachten vrezen namelijk dat het land zijn nucleair wapenarsenaal zal gebruiken tegen andere landen.