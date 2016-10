Experten vermoeden dat Noord-Korea nieuwe kerntest voorbereidt

Door: redactie

7/10/16 - 08u52 Bron: Belga

In april van dit jaar lanceerde Noord-Korea nog een raket vanaf een onderzeeër. © afp.

Noord-Korea bereidt volgens Amerikaanse experten mogelijk een nieuwe kerntest voor. Satellietbeelden van het testgebied Punggye-ri in het noordoosten tonen voertuigbewegingen en andere activiteiten aan de drie tunnelcomplexen die voor de experimenten kunnen worden gebruikt. Het kan echter ook gaan om opvolgmetingen na de test in september, of om de afsluiting van een testtunnel. Dat bericht het Amerikaanse instituut voor Noord-Korea aan de Johns Hopkins-universiteit op de website 38 North.