"Noord-Korea is klaar voor nieuwe nucleaire test"

13/09/16 - 07u09 Bron: CCTVNEWS

Vannacht vlogen er twee Amerikaanse bommenwerpers boven Zuid-Korea, op een 40-tal kilometer van de grens met Noord-Korea. Dit als antwoord op de kernproef van vorige week. © epa.

Noord-Korea is klaar om een nieuwe nucleaire test uit te voeren, nadat de vijfde test van het dictatoriale regime vorige week internationaal werd afgekeurd. Dat stelt het Zuid-Koreaanse leger volgens het Chinese persagentschap Xinhua.

Noord-Korea eiste zondag dat de Verenigde Staten het land zou erkennen als kernmacht. Twee dagen eerder voerde de dictatuur zijn vijfde nucleaire test uit. Die zorgde voor een aardbeving en zette de geopolitiek onder druk.



Noord-Korea beweert dat het een kernkop heeft ontwikkeld die op ballistische raketten kan worden gemonteerd en dus andere landen kan bedreigen. Onafhankelijke bevestiging van die bewering is er evenwel niet.



De kernproef van vorige week vrijdag zorgde ervoor dat Noord-Korea nieuwe economische sancties boven het hoofd hangen. Volgens de autoritair geleide staat heeft het kernwapens nodig om zich te verdedigen tegen de dreiging die uitgaat van de Verenigde Staten.



De VN-Veiligheidsraad veroordeelde de vijfde Noord-Koreaanse kernproef streng en besliste zaterdag een nieuwe resolutie voor te bereiden met economische sancties voor het land.



Vannacht vlogen er twee Amerikaanse bommenwerpers boven Zuid-Korea, op een 40-tal kilometer van de grens met Noord-Korea. Dit als antwoord op de kernproef van vorige week. Het gaat om twee B1-bommenwerpers, gestationeerd op het eiland Guam. De vliegtuigen vlogen over een Zuid-Koreaanse luchtmachtbasis. De bommenwerpers werden ge√ęscorteerd door Amerikaanse en Zuid-Koreaanse straaljagers.



Zuid-Korea heeft zelf geen kernwapens en is afhankelijk van bondgenoot Amerika. De Verenigde Staten zouden met de vlucht hun solidariteit willen tonen.



Mochten er aanwijzingen zijn dat Noord-Korea een nucleaire aanval zou lanceren op de zuidelijke aartsvijand, dan heeft Zuid-Korea al een plan om Pyongyang, de hoofdstad van de communistische republiek, "in as te leggen".