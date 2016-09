Zuid-Korea dreigt Pyongyang "in as te leggen" bij aanval Noord-Korea

Door: redactie

12/09/16 - 02u44 Bron: Belga

Een nieuwslezeres leest een bericht voor over een nucleaire proef van Noord-Korea op 9 september. © reuters.

Mochten er aanwijzingen zijn dat Noord-Korea een nucleaire aanval zou lanceren op de zuidelijke aartsvijand, dan heeft Zuid-Korea al een plan om Pyongyang, de hoofdstad van de communistische republiek, in as te leggen. Dat schrijft BBC op basis van persagentschap Yonhap op basis van regeringsbronnen.

Volgens een bron binnen Defensie zal elk deel van Pyongyang "volledig vernield worden" door ballistische raketten en bommen. Noord-Korea voerde in de nacht van donderdag op vrijdag een vijfde kernproef uit. De schok veroorzaakte een aardschok met een magnitude van 5,3 op de Schaal van Richter.



Volgende nucleaire test

Nog volgens het Zuid-Koreaanse persagentschap, dat zich baseert op regeringsbronnen, is het regime in het noorden van het Koreaanse schiereiland bovendien al een volgende nucleaire test aan het voorbereiden.