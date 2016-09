Parijs roept op tot nieuwe VN-sancties voor Noord-Korea

Door: redactie

10/09/16 - 00u30 Bron: Belga

De Franse VN-ambassadeur François Delattre © ap.

Frankrijk wil dat de Verenigde Naties "nieuwe sancties" nemen tegen Noord-Korea nadat het land gisteren een vijfde kernproef uitvoerde. Dat moet via een bindende resolutie, zei de Franse ambassadeur François Delattre.

Voor de start van de spoedzitting van de Veiligheidsraad over de laatste kernproef van het communistische regime zei de ambassadeur aan de aanwezige journalisten dat nieuwe sancties "absoluut noodzakelijk" zijn. "Frankrijk", zo zei Delattre, "wil nauw samenwerken met zijn partners om een nieuwe resolutie onder hoofdstuk zeven van het Verdrag aan te nemen". Na de vergadering vrijdagavond moet de Veiligheidsraad ook een "krachtige verklaring" publiceren, aldus de ambassadeur nog.



Ook de Amerikaanse VN-ambassadeur Samantha Power riep op tot het nemen van "belangrijke bijkomende maatregelen, waaronder nieuwe sancties", net als president Obama eerder op de dag al deed. Ondanks de verdeeldheid binnen de Raad moet die volgens Power een duidelijke, eendrachtige en strenge boodschap geven dat de internationale gemeenschap Noord-Korea nooit als kernmogendheid zal aanvaarden. Ze verwees daarmee naar de rol van China, de enige geallieerde van Noord-Korea die het land vaak in bescherming neemt in de Raad.



Of er nieuwe sancties komen en of de bestaande sancties strikt worden toegepast hangt vooral af van China, de belangrijkste economische partner van Pyongyang.