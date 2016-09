Nieuwe sancties op komst voor Noord-Korea

Door: redactie

10/09/16 - 00u30 Bron: Belga

VN secretaris-generaal Ban Ki-Moon © afp.

De VN-Veiligheidsraad heeft de vijfde Noord-Koreaanse kernproef van vrijdag "scherp veroordeeld" en beslist om een nieuwe resolutie voor te bereiden met economische sancties voor het land.

In een unanieme verklaring zeggen de 15 leden, waaronder ook Noord-Korea's enige bondgenoot China, dat ze "onmiddellijk zullen beginnen werken aan gepaste maatregelen op grond van artikel 41 van het VN-verdrag, en aan een resolutie". De Veiligheidsraad zal een resolutie uitwerken met "nieuwe belangrijke maatregelen", zei de Nieuw-Zeelandse VN-ambassadeur Gerard van Bohemen, die voorzitter is van de Raad. "Gezien de ernst van de inbreuk, zullen de leden van de Veiligheidsraad onmiddellijk beginnen werken aan passende maatregelen", aldus Bohemen.

Oproepen tot maatregelen

De Franse VN-ambassadeur François Delattre © ap.

Voor de start van de spoedzitting van de Veiligheidsraad had de Franse ambassadeur Françoise Delattre aan de aanwezige journalisten gezegd dat nieuwe sancties "absoluut noodzakelijk" zijn.



Ook de Amerikaanse VN-ambassadeur Samantha Power riep op tot het nemen van "belangrijke bijkomende maatregelen, waaronder nieuwe sancties", net als president Obama eerder op de dag al deed. Ondanks de verdeeldheid binnen de Raad moet die volgens Power een duidelijke, eendrachtige en strenge boodschap geven dat de internationale gemeenschap Noord-Korea nooit als kernmogendheid zal aanvaarden. Ze verwees daarmee naar de rol van China, de enige geallieerde van Noord-Korea die het land vaak in bescherming neemt in de Raad.