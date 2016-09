Noord-Koreaanse kernproef was "krachtigste ooit"

Door: redactie

9/09/16 - 07u06 Bron: Belga

Noord-Korea heeft bevestigd dat het vrijdag een "geslaagde" kernproef heeft gehouden, de vijfde ooit in het land. Dat bericht de officiële staatszender. Eerder had het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie al gewag gemaakt van de "krachtigste Noord-Koreaanse kernproef ooit".

Eerder maakte buurland Zuid-Korea al zijn vermoedens bekend dat Noord-Korea een nucleaire test had uitgevoerd, nadat een krachtige aardbeving met magnitude 5 was gedetecteerd in de buurt van de Noord-Koreaanse ondergrondse nucleaire site in Punggye-ri. Volgens het ministerie van Defensie ging het daarbij om een explosie van 10 kiloton, waarmee de proef de krachtigste is die Noord-Korea tot nu al uitvoerde. De Zuid-Koreaanse president had het over een "daad van zelfvernietiging", waarmee hun communistische buur zich enkel nog meer isoleert. Bovendien bewijst het de "maniakale roekeloosheid" van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Het is de vijfde nucleaire test door Noord-Korea. Eerdere testen werden uitgevoerd in 2006, 2009, 2013 en laatst nog in januari van dit jaar, toen Noord-Korea een waterstofbom testte. Daarnaast lanceert Noord-Korea regelmatig ballistische raketten, wat leidt tot grote spanningen tussen Pyongyang, de buurlanden en de internationale gemeenschap. De Verenigde Naties hebben al verschillende keren sancties uitgevaardigd tegen het land, die in maart nog werden verstrengd.

Obama: "Zware consequenties"

'De internationale gemeenschap moet zich verenigen tegen deze nieuwe provocatie' François Hollande, Franse president

Na de Noord-Koreaanse kernproef heeft China zijn noodplan geactiveerd en is het gestart met het meten van de radio-activiteit aan de grens met Noord-Korea. Ook de rest van de internationale gemeenschap reageerde snel en scherp.



Het ministerie van Milieubescherming in Peking deelde vrijdag mee dat de meetstations in de drie noordoostelijke Chinese provincies en in de provincie Shandong "normaal werken". Er werd geen verhoogde radioactiviteit gemeten.



Het ministerie kondigde vrijdagmorgen om 8.35 lokale tijd het rampenplan af, nadat vijf minuten eerder een aardbeving met een magnitude van 5.0 werd waargenomen in Noord-Korea, als gevolg van Noord-Korea's vijfde nucleaire test.



Ook andere landen laten niet na maatregelen te nemen na de kernproef. Zo stuurde de Japanse regering vliegtuigen om luchtstalen te nemen die gecontroleerd zullen worden op radioactieve stoffen, en tekende ze protest aan bij de Noord-Koreaanse ambassade in Peking. Premier Abe veroordeelde de kernproef ook en zei dat die een ernstige ondermijning was van de veiligheid van de regio en de internationale gemeenschap.

Het Witte Huis liet in een eerste reactie in het midden of het werkelijk om een kernproef ging, maar nadat Noord-Korea dat officieel bevestigde zei president Obama dat hier "zware consequenties" aan verbonden zouden worden. De komende dagen zal hij hierover samenzitten met de Amerikaanse bondgenoten.



President François Hollande was ook snel om de VN-Veiligheidsraad op te roepen zich over deze inbreuk op haar resoluties uit te spreken. "De internationale gemeenschap moet zich verenigen tegen deze nieuwe provocatie die volgt op een unanieme veroordeling door de Veiligheidsraad van de ballistische proeven van Noord-Korea maandag."