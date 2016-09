Noord-Koreaanse kernproef veroorzaakt aardbeving en geopolitieke spanningen

Door: redactie

9/09/16 - 12u04 Bron: Belga

Mensen in een treinstation in Seoel kijken naar een nieuwsuitzending waarin een Noord-Koreaans nieuwsanker de kernproef verslaat. © afp.

Noord-Korea heeft bevestigd dat het een "geslaagde" kernproef heeft gehouden, de vijfde ooit in het land. Dat bericht de officiële staatszender. De test veroorzaakte een aardbeving met een kracht van 5.3. Direct nadat de uitvoering van de test door het regime in Pyongyang bekend werd, volgden internationale protesten. Noord-Korea zegt nu kleine raketten met kernkoppen te kunnen produceren. De regering in buurland Zuid-Korea veroordeelde de proef terstond en repte van "geopolitieke spanningen". President Park Geun-hye overlegde met haar ambtgenoot Obama van de Verenigde Staten. Washington zal zijn bondgenoot Seoel te allen tijde steunen.

De Amerikanen willen onder meer met Japan, dat zich sterk bedreigd voelt, de druk op Noord-Korea verhogen opdat het land een einde maakt aan zijn atoomproeven, die worden gekenmerkt als "een provocatie"



Een fel protest was ook te horen van de Franse regering.



China riep op tot terughoudendheid in de reacties. Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken zei dat China wel bij Pyongyang een formeel diplomatiek protest tegen de proef zal indienen.



De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov toonde zich bezorgd en drong tegelijk aan op strikte naleving van de resoluties van de Verenigde Naties over Noord-Korea.



De Europese Unie constateerde dat de proef in strijd is met een resolutie van de Verenigde Naties over het testen en het gebruik van kernwapens. De EU vindt dat Noord-Korea ogenblikkelijk al zijn atoomwapens moet afdanken en zijn nucleair programma moet schrappen, zei Federica Mogherini, hoge vertegenwoordiger belast met Buitenlandse Zaken en het Veiligheidsbeleid.



"Onze nucleaire wetenschappers hebben een proef uitgevoerd met een nieuwe op punt gestelde kernkop, op de nucleaire site in het noorden van het land. Deze test heeft definitief de structuur en specifieke kenmerken bevestigd van een gestandardiseerde kernkop die op ballistische raketten kan worden gemonteerd", luidt het op de staatstelevisie. "Onze partij heeft haar felicitaties overgemaakt aan onze nucleaire wetenschappers voor de succesvolle proef."

Krachtige aardbeving Eerder maakte buurland Zuid-Korea al zijn vermoedens bekend dat Noord-Korea een nucleaire test had uitgevoerd, nadat een krachtige aardbeving met magnitude 5 was gedetecteerd in de buurt van de Noord-Koreaanse ondergrondse nucleaire site in Punggye-ri. Volgens het ministerie van Defensie ging het daarbij om een explosie van 10 kiloton, waarmee de proef de krachtigste is die Noord-Korea tot nu al uitvoerde.



De Zuid-Koreaanse president had het over een "daad van zelfvernietiging", waarmee hun communistische buur zich enkel nog meer isoleert. Bovendien bewijst het de "maniakale roekeloosheid" van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un.



Het is de vijfde nucleaire test door Noord-Korea. Eerdere testen werden uitgevoerd in 2006, 2009, 2013 en laatst nog in januari van dit jaar, toen Noord-Korea een waterstofbom testte. Daarnaast lanceert Noord-Korea regelmatig ballistische raketten, wat leidt tot grote spanningen tussen Pyongyang, de buurlanden en de internationale gemeenschap. De Verenigde Naties hebben al verschillende keren sancties uitgevaardigd tegen het land, die in maart nog werden verstrengd.