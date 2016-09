Noord-Korea verdacht van nieuwe nucleaire test na aardbeving

Door: redactie

9/09/16 - 03u40 Bron: ANP, The Guardian

© USGS.

In Noord-Korea is vandaag een aardschok gedetecteerd met een omvang van 5.3 op de schaal van Richter. De aardbeving werd gedetecteerd door de Amerikaanse geologische organisatie United States Geological Survey (USGS).

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-Un. © afp.

De schok was gemeten in de buurt van een bekend Noord-Koreaans nucleair testgebied. De USGS zei dat de seismische activiteit aan het oppervlak is gedetecteerd terwijl bij een normale aardbeving de activiteit ondergronds plaatsvindt.



Volgens het meteorologische bureau van Zuid-Korea gaat het mogelijk om nucleaire testen van hun noorderburen. Drie dagen geleden zei de Koreaanse leider Kim Jong-un nog na het afvuren van drie ballistische raketten richting de Japanse Zee dat zijn militairen moeten "doorgaan met het ontwikkelen van nucleaire wapens."



Woede

Noord-Korea haalde in januari de woede van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties op de hals door nucleaire testen uit te voeren en raketten af te vuren.