Noord-Korea vuurt drie ballistische raketten af

5/09/16 - 08u41 Bron: Belga

De Noord-Koreaanse leider Kim jong-Un © afp.

Volgens het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie heeft Noord-Korea vandaag drie ballistische raketten afgevuurd richting de Japanse Zee.

Noord-Korea vuurde dit jaar nog al ballistische raketten af. © afp.

Volgens de woordvoerder van het ministerie is het nog niet duidelijk om welk type raketten het ging en hoe ver ze vlogen.



De actie van Noord-Korea komt zeker aan bod op de G20 in China, de top van de leidende en groeiende economieën waaraan ook de VS en Zuid-Korea deelnemen.



In augustus lanceerde Noord-Korea nog een ballistische raket vanop een onderzeeër. Sinds het begin van het jaar zijn de spanningen tussen Noord- en Zuid-Korea toegenomen door de Noord-Koreaanse testen, waaronder ook een atoomproef.