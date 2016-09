Bizarre taferelen in Noord-Korea: ambtenaar gedood 'omdat hij niet recht zat'

© ap.

In armoede leven in Noord-Korea is een zwaar bestaan, maar voor de overheid werken is duidelijk niet veel beter. Dictator Kim Jong Un laat er het ene regeringslid na het andere afmaken om de meest bizarre redenen. De laatste werd naar verluidt het hoekje om geholpen omdat hij 'niet recht genoeg zat' tijdens zittingen van het parlement.