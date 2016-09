"Vermiste student is niet dood, maar ontvoerd om Kim Jong-un Engels te leren"

AJ

2/09/16 - 11u21 Bron: The Guardian

David Sneddon tijdens zijn verblijf in een Mormoonse missiepost in Zuid-Korea, waar hij vlot Koreaans leerde spreken. © helpfinddavid.com.

Noord-Korea Een Amerikaanse student die in 2004 verdween en van wie werd aangenomen dat hij verongelukt was, zou volgens een Japans nieuwsagentschap in Noord-Korea wonen. Volgens Yahoo News Japan werd hij ontvoerd om Engelse les te geven aan de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un.

De 24-jarige Amerikaanse student David Sneddon verdween in 2004 in China. De jongeman was op 14 augustus gaan wandelen in de Tiger Leaping-kloof, maar keerde nooit terug. Volgens de Chinese politie is Sneddon wellicht gestorven toen hij in de Jinsharivier viel, maar zijn lichaam werd nooit gevonden. De ouders van Sneddon geloofden niet veel van die verklaring en drongen de afgelopen 12 jaar meermaals aan bij de Amerikaanse autoriteiten om de verdwijning van hun zoon te onderzoeken.



Woensdag berichtte het Japanse nieuwsagentschap Yahoo News Japan dat Sneddon gezien was in Noord-Korea. Hij zou daar wonen en er Engelse les geven. Sneddon zou bovendien getrouwd zijn met een Noord-Koreaanse vrouw en twee kinderen hebben. Choi Sun-yong, die aan het hoofd staat van een Zuid-Koreaanse vereniging voor familieleden van ontvoerde mensen, stelt dat Sneddon volgens zijn bronnen werd ontvoerd en naar de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang gebracht. Daar zou hij gewerkt hebben als leraar Engels voor de toenmalige 'kroonprins' Kim Jong-un, die sinds de dood van zijn vader in 2011 Noord-Korea leidt. De Amerikaanse student sprak vlot Koreaans en studeerde tijdens zijn verblijf in China ook Mandarijn.



De ouders van Sneddon zijn naar eigen zeggen "niet verrast" door het nieuws dat hun zoon nog zou leven. "We wisten in ons hart dat hij nog leefde, dus we moesten blijven vechten", vertelde zijn moeder Kathleen aan Deseret News Utah. Het Amerikaanse buitenlandministerie heeft inmiddels laten weten actief op zoek te gaan naar Sneddon.