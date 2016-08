"Noord-Koreaanse elitesoldaten uitgerust met nucleaire wapens"

Bewerkt door: LB

31/08/16 - 15u13 Bron: Radio Free Asia, The Independent

Noord-Koreaanse soldaten tijdens een militaire parade in Pyongyang in oktober vorig jaar. © getty.

Noord-Koreaanse elitesoldaten worden uitgerust met "nucleaire rugzakken", zo stelt een bron. Dat meldt een anonieme bron. De dictatuur van Kim Jong-un dreigt met een militaire escalatie nu Amerikaanse en Zuid-Koreaanse troepen samen militaire oefeningen houden in de regio.

De anonieme bron vertelt aan het door de VS gesubsidieerde Radio Free Asia dat sinds speciale eenheden opgericht zijn in Noord-Korea die met de nucleaire wapens werden uitgerust en getraind. "Uitmuntende soldaten werden uit elk peloton verkenners en infanterie geselecteerd om een eenheid te vormen zo groot als een bataljon. Die zijn allemaal uitgerust met een nucleaire rugzak", aldus de bron.



Radioactief

De wapens wegen naar verluidt tussen 10 en 30 kilo en "spuiten radioactief materiaal, waarschijnlijk uranium, op de vijand".



In Noord-Koreaanse propagandavideo's waren al soldaten te zien die tijdens een militaire parade voor de 70ste verjaardag van de Arbeiderspartij in oktober vorig jaar een rugzak droegen met daarop het geel-zwarte symbool voor stralingsgevaar. Ook tijdens een optocht in 2013 waren al dergelijke rugzakken te zien.



Recent liet de regering van Kim Jon-un een vice-premier terechtstellen en verbande hij twee andere toplui van zijn administratie naar heropvoedigskampen op het platteland.



Volgens Zuid-Koreaanse bronnen werd de minister voor Opvoeding Yong-jin in juli voor het vuurpeloton gebracht wegens "antirevolutionaire daden".



Noord-Korea schakelt zijn propagandamachine in een hogere versnelling naar aanleiding van de militaire oefeningen van meer dan 75.000 Amerikaanse en Zuid-Koreaanse troepen.



Harde taal

Noord-Korea heeft een kleine voorraad kernkoppen, maar experts zijn het erover oneens of het land die ook op een operationele lanceerinstallatie kan monteren.



Eerder deze maand omschreven de VS en Zuid-Korea de troepenoefeningen als "niet-provocerend" en bedoeld om "de stabiliteit op het Koreaanse schiereiland te beschermen".



Maar de militaire oefeningen lokten een reeks dreigementen van Pyongyang uit, dat liet weten Washington en Seoel tot "een hoop as" te zullen herleiden.