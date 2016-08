"Noord-Koreaanse vicepremier geëxecuteerd"

Door: redactie

Noord-Korea heeft vorige maand vicepremier Kim Yong Jin geëxecuteerd. De 63-jarige bewindsman is gedood door een vuurpeloton. Dat zei een Zuid-Koreaanse functionaris vandaag tegen persbureau Yonhap.

Het is nog onduidelijk waarom de vicepremier is geëxecuteerd. Een andere hoge functionaris zou in juli naar een boerderij zijn gestuurd voor "heropvoeding".



Functionarissen gedood

Zuid-Koreaanse media meldden gisteren al dat dictator Kim Jong-un twee functionarissen heeft laten executeren met luchtafweergeschut. Een van de mannen zou in slaap zijn gevallen tijdens een bijeenkomst met de leider. De andere functionaris zou een beleidsplan hebben ingediend dat de dictator niet aanstond.