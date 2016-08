Kim Jong-Un laat medewerker executeren omdat hij tijdens vergadering in slaap viel

Bewerkt door: Laurence Schoukens

Bron: dailymail.co.uk, rtlnieuws.nl, nu.nl

© afp.

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-Un heeft twee van zijn medewerkers ter dood veroordeeld. De ene omdat hij tijdens een vergadering in slaap viel, de andere omdat hij een eigen idee durfde voorstellen. Ze zouden geëxecuteerd zijn met luchtdoelraketten.

De executie vond plaats in een militaire academie in de hoofdstad Pyongyang. Het gaat om Ri Yong Jin, een ambtenaar bij het ministerie van Onderwijs, en Hwang Min, een voormalig minister van Landbouw.



Ri Yong Jin viel tijdens een vergadering in slaap. Kim Jong-Un liet hem meteen oppakken. Toen Jin ondervraagd werd, zouden veiligheidsagenten opgemerkt hebben dat hij geen respect of loyaliteit had tegenover de Noord-Koreaanse leider. Meer redenen waren er niet nodig om de ambtenaar te executeren.



Hwang Min werkte aan een nieuw beleid om het productieproces in de landbouw te verbeteren. Hij legde zijn idee op tafel, maar werd daarvoor met de dood gestraft. Zijn beleid stond haaks op de richtlijnen die Kim Jong-Un opgesteld heeft.



Overgelopen

Het Noord-Koreaanse regime is de jongste weken bijzonder achterdochtig. Dit jaar zijn namelijk al minstens zeven diplomaten van Noord- naar Zuid-Korea uitgeweken. Recent is ook de topdiplomaat op de ambassade in Londen met zijn vrouw en kinderen overgelopen.



Dat het Noord-Koreaanse regime niet mild is voor "verraders", lijdt geen twijfel. Kim Jong-Un liet een paar jaar geleden de rijkste man in het land, Jang Song Thaek, vermoorden. Hij werd verdacht van partijvorming en "was schadelijk voor de economie".



Oom

De wereld was helemaal in schok wanneer Kim Jong-Un zijn oom Jang Song-thaek liet executeren. Die werd beschuldigd van economisch wanbeleid, corruptie, rokkenjagen en drugs- en alcoholgebruik. Omdat de nonkel belangrijke functies had binnen de regering, betekende de executie de grootste personele verschuiving sinds Kim Jong-il, de vader van de huidige leider, in 2011 overleed.



Ook de voormalige minister van Defensie, Hyun Yong Chol, zou vorig jaar geëxecuteerd zijn.