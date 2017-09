De paus bezocht psychoanaliste "om een aantal dingen uit te klaren"

Door: redactie

2/09/17



Paus Franciscus (80) had jaren geleden wekelijkse ontmoetingen met een Joodse psychoanaliste om 'een aantal zaken uit te klaren'. Dat blijkt uit gesprekken die de paus had met de Franse socioloog Dominique Wolton, voor een boek dat binnenkort verschijnt.

Het uitstapje naar de psychoanalyse vond plaats in de jaren 70, toen de huidige kerkvorst 42 jaar was. De latere paus bezocht een Joodse psychoanaliste bij haar thuis. Franciscus was op dat moment Jezuïet in het door een militaire junta bestuurde Argentinië.



"Op een dag, toen ze wist dat ze zou sterven, belde ze me", zo citeert de Italiaanse krant La Stampa uit de gesprekken. "Niet om de sacramenten te ontvangen, want ze was Joods, maar om een spirituele dialoog aan te gaan. Ze was een goede persoon. Gedurende zes maanden heeft ze me erg geholpen."



De katholieke Kerk stelde zich lange tijd wantrouwig op tegenover psychoanalyse, maar lijkt dat standpunt recent te hebben laten varen. Tegenwoordig vaardigt het Vaticaan richtlijnen uit in verband met de opleiding van jonge priesters, waarin psychologen aangeprezen worden als 'waardevol' om de psyche van kandidaten te beoordelen.