Ex-Witte Huis-woordvoerder Sean Spicer dan toch op de koffie bij de paus

TT

30/08/17 - 14u43 Bron: Politico

© ap.

Verenigde Staten De voormalige woordvoerder van het Witte Huis, Sean Spicer, heeft afgelopen zondag dan toch een bezoek mogen brengen aan paus Franciscus. Bij Trumps bezoek aan het Vaticaan in mei, mocht Spicer de kerkvader niet ontmoeten.

© afp.

Spicer trok afgelopen weekend naar Rome samen met een reeks politici die deel uitmaken van het International Catholic Legislators Network. De groep bracht ook een kort bezoek aan paus Franciscus, waarmee Spicer dan toch zijn zin heeft gekregen. Zowel L'Osservatore Romano als Radio Vaticaan publiceerden foto's van het bezoek.



Bij Trumps bezoek in mei mocht de ondertussen ex-woordvoerder van het Witte Huis, die een devote katholiek is, uiteindelijk niet mee naar binnen, tot zijn eigen onvrede. Hij had op voorhand aan journalisten verteld hoe hij naar het bezoek had uitgekeken en dat hij rozenkransen zou meenemen zodat de paus ze zou kunnen zegenen. Maar daar kwam uiteindelijk niets van in huis.



De voormalige woordvoerder van het Witte Huis nam vorige maand ontslag nadat Anthony Scaramucci was aangesteld als de nieuwe communicatiedirecteur. Die stapte tien dagen later zelf op. Spicer bleef uiteindelijk nog een maand achter de schermen aan de slag om zijn opvolgster Sarah Huckabee Sanders te helpen. Morgen is zijn allerlaatste werkdag in het Witte Huis.