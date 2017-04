Paus Franciscus ontvangt Canadese premier Justin Trudeau eind mei in Vaticaan

KVDS

Paus Franciscus zal eind mei de Canadese premier Justin Trudeau ontvangen in het Vaticaan, net na de G7-top in Italië. Dat heeft de Canadese regering aangekondigd.

"Trudeau zal voor de eerste keer op audiëntie gaan bij paus Franciscus", klonk het in een verklaring na afloop van een bilaterale ontmoeting in Ottawa tussen Trudeau en zijn Italiaanse collega Paolo Gentiloni. "Ik kan niet wachten om voor de eerste keer Zijne Heiligheid paus Franciscus te ontmoeten, de religieuze leider van miljoenen Canadezen", zo werd Trudeau geciteerd.

Het bezoek aan het Vaticaan kadert in Trudeau's bezoek aan Europa. Dat begint op 25 mei met een NAVO-top in Brussel. Daar zal hij Canada's engagement tegenover het bondgenootschap herbevestigen, en bijdragen aan het "bevorderen van de vrede, de internationale veiligheid en onze wereld veiliger maken voor iedereen", benadrukte de premier.



Uitgaven

De Canadese Senaat klaagde onlangs aan dat Canada's militaire uitgaven te klein zijn om zijn engagementen tegenover de NAVO te vervullen.



Na de NAVO-top neemt Trudeau op 26 en 27 mei deel aan de G7-top in Italië. Daarna zal hij naast de paus ook nog ontvangen worden door de Italiaanse premier.