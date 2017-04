Paus veroordeelt bomaanslag in Syrië tijdens "Urbi et orbi"

Bewerkt door: kv

16/04/17 - 12u20 Bron: Belga

© getty.

Paus Franciscus heeft op paaszondag traditiegetrouw "Urbi et orbi" uitgesproken, zijn zegen voor de stad en de wereld. Hij veroordeelde daarin de aanslag met een autobom nabij de Syrische stad Aleppo. Daarbij kwamen gisteren meer dan 110 personen om het leven.

Happy Easter! May you bring to all the joy and hope of the Risen Christ! pic.twitter.com/SB50xA3Gp5 — Pope Francis (@Pontifex) 16 april 2017 "Moge de Heer de inspanningen blijven ondersteunen van zij die actief troost en verlichting brengen voor de burgerbevolking in Syrië, het beminde en gekwelde Syrië, ten prooi aan een oorlog dat gruwel en dood blijft zaaien", zei Franciscus.



Franciscus riep ook op tot vrede in andere door oorlog geteisterde landen. Hij sprak zijn steun uit aan de dialoog en democratie in zijn eigenste Latijns-Amerika, wees op de benarde toestand van slachtoffers van terrorisme, oorlog, tirannieke regimes en hongersnood en betreurde de jongerenwerkloosheid in Europa. © reuters.

Paasmis

Voor zijn "Urbi et orbi" ging de paus de traditionele paasmis voor op het Sint-Pietersplein in Rome, dat gedecoreerd was met 35.000 bloemen en planten uit Nederland.



Normaal houdt de paus tijdens de paasmis geen preek, maar vandaag heeft Franciscus de gelovigen opgeroepen hun hoop niet te verliezen ondanks het vele leed in de wereld.



"Mensen vragen zich af hoe deze dingen kunnen gebeuren als de Heer verrezen is? " zei de paus vandaag aan duizenden gelovigen op het Sint-Pietersplein. "Hoe kan er zoveel tegenslag zijn, ziektes, mensenhandel, oorlog, verwoesting, verminking, vergelding, haat? Waar is de Heer?"



"Niemand wordt gevraagd of hij er gelukkig mee is wat in de wereld gebeurt. Voor velen is er geen verklaring. Je mag je daarom niet afsluiten, maar je moet vooruitblikken. Daar staat geen muur, maar ligt de horizon", zei Franciscus op het Sint-Pietersplein, dat gedecoreerd was met 35.000 bloemen en planten uit Nederland.



Stille Zaterdag

Gisteren riep de kerkleider in de Sint-Pietersbasiliek in Rome op om het leed van de mensen overal ter wereld niet te negeren. Net als op Goede Vrijdag vroeg de Paus op Stille Zaterdag aandacht voor vluchtelingen en mensen in oorlogsgebieden. © reuters.