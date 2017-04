Paus drukt schaamte uit voor dood van migranten en schandalen binnen de Kerk

Door: redactie

15/04/17

© getty.

De paus heeft "de schaamte" van de mensheid uitgedrukt voor "het onschuldige bloed dat dagelijks wordt vergoten, van vrouwen, kinderen, migranten". Hij deed dat tijdens een gebed tijdens de viering van Goede Vrijdag voor het Colosseum van Rome. De paus woonde er de Via Crucis bij, de kruisweg van Christus, die wordt uitgebeeld in 14 scènes in en rond het oude Romeinse stadion.

"Christus, onze enige redder, we richten ons ook dit jaar naar u met onze ogen naar beneden gericht uit schaamte, en ons hart gevuld met hoop. Schaamte voor alle beelden van verwoesting, vernietiging en schipbreuken die normaal zijn geworden in onze levens", aldus paus Franciscus.



De paus betreurde "het onschuldige bloed van vrouwen, kinderen, immigranten, mensen die vervolgd worden door de kleur van hun huid, hun sociale of etnische afkomst of hun geloof, dat dagelijks wordt vergoten".



Daarnaast haalde hij uit naar het egoïsme en de hebzucht, en hij vroeg vergiffenis voor alle priesters die gefaald zijn in hun opdracht, zo verwijzend naar de vele schandalen binnen het Vaticaan. "We hebben ons lichaam, de kerk, geschandaliseerd en verwond, en we zijn onze eerste liefde vergeten, ons eerste enthousiasme en onze totale bereikbaarheid, waardoor we ons hart en onze toewijding hebben laten verroesten", aldus de kerkvader.



Volgens het Vaticaan woonden 20.000 mensen de ceremonie gisteravond bij, die onder strenge veiligheidsvoorwaarden verliep.



Goede Vrijdag herinnert de dag dat Jezus stierf aan het kruis, en wordt gezien als een dag van boete en verzoening. De viering vindt twee dagen voor Pasen plaats, de belangrijkste christelijke feestdag waarop de herrijzenis van Christus wordt gevierd.