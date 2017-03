Paus: "Priesters mogen beroep doen op exorcisten"

Door: redactie

Biechtvaders moeten niet aarzelen om bij sommige spirituele stoornissen van gelovigen een toevlucht tot een exorcist te nemen. Dit heeft paus Franciscus vandaag gezegd tegenover de Apostolische Penintentiarie, een van de drie gerechtshoven van de Romeinse Curie en bevoegd voor vergeving van zonden.

"Ingeval een biechtvader de aanwezigheid van echte spirituele stoornissen gewaar wordt, moet hij niet aarzelen om zich tot exorcisten te wenden", zei de paus volgens een mededeling van het Vaticaan.



De priester moet eerst "na een gezonde samenwerking met humane wetenschappen" vaststellen dat er "bovennatuurlijke omstandigheden" voor de psychische problemen zijn. De biechtvader kan dan binnen zijn diocees met "veel zorg en voorzichtigheid" een duiveluitdrijver uitkiezen.



Exorcisme komt neer op het "verdrijven van demonen" en van het kwaad dat iemand in zijn greep heeft. Niet iedereen in de katholieke kerk loopt warm voor de praktijk.



Meer dan zijn voorgangers heeft de Argentijnse paus het over de schadelijke aanwezigheid van de "duivel", van de "demon", van "Satan" in de wereld, en de noodzaak om die aanwezigheid met verschillende middelen te bestrijden.