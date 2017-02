Posters met kritiek op paus Franciscus duiken op in Rome

LDL

Posters die paus Franciscus beschuldigen van het aanvallen van conservatieve katholieken zijn dit weekend her en der opgedoken in het Romeinse straatbeeld.

A Roma sono apparsi manifesti anonimi fintopopolari e ben pagati contro #PapaFrancesco. Segno che sta agendo bene e sta dando MOLTO fastidio — Antonio Spadaro (@antoniospadaro) Sat Feb 04 00:00:00 MET 2017

De posters, die in de nacht van vrijdag op zaterdag werden opgehangen door anonieme activisten, tonen het portret van de paus met daarbij de tekst 'waar is uw genade?'



De tekst beschuldigde de paus van verschillende tussenkomsten waarbij conservatieven het doelwit waren. Zo werd er onder meer verwezen naar de 'onthoofding van de Ridders van Malta'. Dat is een verwijzing naar een katholieke ridderorde uit de oudheid, nu een wereldwijde liefdadigheidsorganisatie. De grootmeester van de orde diende vorige week, na een maandenlange openbare vete, zijn ontslag in.



Conservatieve Kardinaal

De posters verschenen slechts enkele uren voordat het Vaticaan de naam van de persoonlijke afgevaardigde van de paus bij de orde zou bekendmaken. Met die actie werd de conservatieve Kardinaal Burke opzijgeschoven. Die laatste had regelmatig kritiek op de paus.



In een die vandaag door het Vaticaan werd vrijgegeven, meldt de paus dat aartsbisschop Angelo Becciu voortaan zijn enige woordvoerder bij de orde wordt, tot over enkele maanden een nieuwe grootmeester wordt verkozen.



Mysterie

Dat bepaalde stukken van de tekst in het plaatselijke arbeidersdialect, het Romanesco, werden geschreven, maken de posters nog mysterieuzer.

Ze werden door de autoriteiten overplakt met witte stukken papier met daarop de woorden 'illegale advertentie', omdat de affiches zonder toelating of betaling van taksen werden aangebracht.



'Geen commentaar'



Het Vaticaan zelf had geen commentaar, maar pater Antonio Spadaro, een jezuïet uit de entourage van de paus, stuurde wel een tweet de wereld in. Volgens hem is de irritatie van zoveel mensen het bewijs van het goede werk dat de paus levert.