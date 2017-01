Paus moedigt borstvoeding in het openbaar aan: "Maria deed het ook"

Door: redactie

10/01/17 - 15u27 Bron: New York Times

© thinkstock.

Zondag moedigde paus Franciscus moeders tijdens een viering in de Sixtijnse kapel aan hun baby's de borst te geven. Tijdens de doopviering voor 28 kinderen zei de paus dat de moeders hun huilende baby's mochten borstvoeding geven, "net als de Maagd Maria met Jezus deed".

Toen de baby's tijdens de lange misviering één voor één begonnen te huilen, merkte de paus op dat ze wellicht honger hadden. "Zo gaat dat nu eenmaal. Moeders, ga jullie gang en geef borstvoeding zonder schaamte. Net zoals maagd Maria Jezus destijds ook voedde".



Radio Vaticaan berichtte over de doopviering en de oproep van de paus. De paus grapte ook dat de eerste preek van Jezus zijn gehuil was in de kribbe in Bethlehem.



Het was niet de eerste keer dat de paus opkwam voor het recht om in het openbaar borstvoeding te geven. In 2013, toen hij tijdens een gelijkaardige ceremonie 33 baby's doopte, moedigde hij ook al de moeders aan hun huilende baby's de borst te geven.