Paus vraagt op kerstavond aandacht voor lijdend kind

Bewerkt door: Redactie

25/12/16 - 07u27 Bron: Belga

Paus Franciscus, met een beeld van het kindje Jezus in zijn handen. © reuters.

Paus Franciscus heeft de katholieken in de hele wereld opgeroepen om mededogen te hebben met de kinderen die lijden in oorlog en ellende, maar ook met de kinderen die niet geboren mogen worden. Dat zei hij gisteren tijdens de traditionele viering op kerstavond in Rome.

Duizenden mensen verzamelden voor de Sint-Pietersbasiliek in Rome. Verwijzend naar het kerstkind in de kribbe vroeg hij aandacht voor kinderen die niet de kans hebben om in een wieg te liggen en door de liefde van hun vader of moeder omringd te worden als gevolg van oorlog, armoede of geweld.



"Laat ons uitgedaagd worden door de kinderen die in een ondergrondse bunker aan bombardementen moeten ontsnappen, diegenen die op de stoep leven in een grote stad en alle kinderen op de bodem van een veel te vol geladen boot met migranten", aldus de paus.



"Laat ons uitgedaagd worden door de kinderen die niet geboren mogen worden, die huilen omdat zij honger hebben, de kinderen die geen speelgoed, maar wapens in de hand nemen", zo ging de paus verder, die al meerdere malen aangaf tegen abortus te zijn.



Gevaar van onverschilligheid

De kerkvader wees tijdens de sobere maar vrolijke dienst verder op het gevaar van onverschilligheid, wanneer we met Kerstmis bezig zijn met de geschenken, maar geen oog hebben voor diegenen die uitgesloten worden". "Het materialistische denken maakt velen blind voor de behoeften van de hongerigen, migranten en oorlogslachtoffers", zo sprak hij.



Vandaag zal de paus de Urbi et Orbi-zegen uitspreken, ook op het Sint-Pietersplein in Rome.