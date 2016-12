Orde van Malta wijst onderzoek door Paus af: "Bemoei je niet met onze zaken"

Door: redactie

Orde van Malta De ridderorde van Malta wil niet dat Paus Franciscus een onderzoek opent naar een hooggeplaatst lid van de Orde. "Bemoei je niet met onze interne zaken", klinkt het ongemeen hard, aldus persagentschap Associated Press.

De zaak draait rond het plotselinge ontslag van de grootkanselier van de Orde, Albrecht von Boeselager, eerder deze maand. De man was op de hoogte van een hulpprogramma van de Orde van jaren geleden, waarbij seksslaven in Myanmar condooms kregen toebedeeld om hen te beschermen tegen HIV-besmetting. Maar het gebruik van condooms ligt moeilijk in de katholieke Kerk en dus kwam er een intern onderzoek. Von Boeselager werd gevraagd om af te treden, waarbij hem duidelijk werd gemaakt dat dit gebeurde "in overeenstemming met het standpunt van de Heilige Stoel".



Het initiatief zou komen van de Vaticaan-gezant bij de Orde, de conservatieve kardinaal Raymond Burke, zonder dat paus Franciscus hiervan op de hoogte was. Deze week maakte de paus bekend dat een onafhankelijke commissie de zaak moet onderzoeken. Zeer tegen de zin van de Orde van Malta, die laat verstaan dat de vervanging een interne kwestie is, "die enkel onder haar bevoegdheid valt".



De Orde van Malta is de oudste katholieke ridderorde ter wereld, die zich vooral bezighoudt met liefdadigheid. Recent kwam de Orde in het nieuws door haar raadselachtige rol in Kazakhgate.