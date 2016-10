Nieuwe heilige met dank aan Belgisch mirakel

Door: redactie

16/10/16 - 13u21 Bron: Belga

Elisabeth van Dijon. © rv.

De katholieke Kerk krijgt er zeven nieuwe heiligen bij op de heiligenkalender. Een Franse karmelietes dankt die eer aan een Belgisch wonder, zo meldt Kerknet.

Paus Franciscus heeft in Rome een bisschop, drie priesters, een broeder, een Franse vrouwelijke religieuze en een geloofsmartelaar van de Mexicaanse revolutie heilig verklaard.



Het gaat om de Fransman Salomon Leclerq (1745- 1792) van de Broeders van de Christelijke Scholen, de Mexicaanse martelaar José Sanchez del Rio (1913-1928), de Spaanse bisschop Manuel Gonzalez Garcia (1877- 1940), de priesters Ludovico Pavoni (1784- 1849) en Alfonso Marico Fusco (1839-1910) uit Italië, José Gabriel del Rosario Brochero (1840- 1914) uit Argentinië en de Franse karmelietes Elisabeth van de Drie-eenheid (1880-1906), ook bekend als Elisabeth van Dijon.



Lerares

Elisabeth van de Drie-eenheid dankt de heiligverklaring aan de medisch onverklaarbare genezing van de Belgische Marie-Paul Stevens, een lerares van de school van de broeders Maristen in Malmedy. Haar immuunsysteem was aangetast door het Sjögrensyndroom, een ziekte waarbij de traan- en speekselklieren chronisch ontstoken raken, waardoor verminderde afscheiding van tranen en speeksel ontstaat, met mogelijk klachten van droge ogen en droge mond.



Hoop

Na enkele mislukte behandelingen stelde zij haar hoop op de zalige Elisabeth van de Drie-eenheid. Stevens ging vaak om haar bemiddeling bidden in de Karmel van Flavignerot. Op 2 april 2002 was zij volledig genezen. Artsen vonden daarvoor geen medische verklaring.