Jozef De Kesel wordt al tot kardinaal benoemd: "Paus had er me niets over gezegd"

Door: redactie

9/10/16 - 18u20 Bron: Belga

© photo news.

Paus Franciscus zal aartsbisschop Jozef De Kesel op 19 november samen met zestien anderen tot kardinaal benoemen. Dat heeft het Vaticaan vandaag gemeld. Dertien van de nieuwe kardinalen zijn jonger dan tachtig jaar en mogen dus deelnemen aan een conclaaf om een nieuwe paus te kiezen.

De dertien zijn afkomstig uit vijf continenten, wat voor de Argentijnse kerkleider "de universaliteit van de kerk" uitdrukt. Drie komen uit Europa, drie uit Latijns-Amerika en eveneens drie uit de VS, en telkens twee uit Afrika en Azië. Onder die dertien is er Josef De Kesel, de 21ste aartsbisschop van Mechelen-Brussel. Hij werd in die functie op 12 december 2015 geïnstalleerd. De vier anderen zijn ouder dan tachtig. Op de "gewone" Albanese priester Ernest Simoni na zijn het vroegere bisschoppen of aartsbisschoppen. In februari 2015 heeft Franciscus ook al twintig nieuwe kardinalen gerecreëerd.

"Op de lijn van Franciscus"

De Kesel reageert verwonderd en verrast op het nieuws. "Ik weet niet of het sneller dan gebruikelijk is dat ik kardinaal word", klinkt het. "Men zegt me inderdaad dat ik op de lijn van Franciscus zit. Ik hoop alleszins dat ik op zijn lijn zit. Ik waardeer hem enorm en misschien dat mijn creatie dan weer zijn waardering voor mij uitdrukt."



De Kesel was naar eigen zeggen niet op de hoogte van het nieuws. "Ik heb het uit de media moeten vernemen", zegt hij. "Ik was met de andere leden van de Europese bisschoppenconferentie in Monaco. Omdat ik mijn vlucht moest halen, kon ik niet blijven voor de maaltijd na de eucharistie. En het was op de bus naar de luchthaven, vijf minuten voor we vertrokken, dat ik het nieuws te horen kreeg."



"Vaker in Rome"

Dat het nieuws er zat aan te komen, wist De Kesel evenmin. "Eind juni heb ik de paus nog even gezien in Rome, maar toen heeft hij me niet aangesproken over mijn kardinalaat, en ik heb hem daar zeker niets over gezegd."



Kerknet schrijft dat de creatie "behoorlijk snel" gebeurde. De gespecialiseerde site merkt op dat het door de verschuiving van de wereldkerk naar het zuiden "niet langer vanzelfsprekend is dat de aartsbisschop van Mechelen-Brussel tot kardinaal wordt gecreëerd". Zijn voorganger, André-Jozef Léonard, stond van 2010 tot 2015 aan het hoofd van de Belgische kerk, maar werd nooit kardinaal.



Aan De Kesels functie verandert er niet veel. "Al zal ik als kardinaal wel wat vaker in Rome mijn opwachting moeten maken", aldus nog de nieuwe kardinaal. "Iets meer werk, dus."