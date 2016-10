Jozef De Kesel op 19 november gecreëerd tot kardinaal

Door: redactie

Paus Franciscus zal aartsbisschop Jozef De Kesel op 19 november samen met zestien anderen tot kardinaal creëren. Dat heeft het Vaticaan vandaag gemeld. Dertien van de nieuwe kardinalen zijn jonger dan tachtig jaar en mogen dus deelnemen aan een conclaaf om een nieuwe paus te kiezen.

De dertien zijn afkomstig uit vijf continenten, wat voor de Argentijnse kerkleider "de universaliteit van de kerk" uitdrukt. Drie komen uit Europa, drie uit Latijns-Amerika en eveneens drie uit de VS, en telkens twee uit Afrika en Azië.



Onder die dertien is er Josef De Kesel, de 21ste aartsbisschop van Mechelen-Brussel. Hij werd in die functie op 12 december 2015 geïnstalleerd.



De vier anderen zijn ouder dan tachtig. Op de "gewone" Albanese priester Ernest Simoni na zijn het vroegere bisschoppen of aartsbisschoppen.



In februari 2015 heeft Franciscus ook al twintig nieuwe kardinalen gerecreëerd.