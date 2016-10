Paus Franciscus toegekomen in Azerbeidzjan

Door: redactie

Op de laatste dag van zijn Kaukasus-reis is paus Franciscus vandaag in Bakoe, de hoofdstad van Azerbeidzjan, aangekomen. De islamitische oliestaat met een autoritaire leider en een bedenkelijke reputatie rond mensenrechten heeft de kleinste katholieke gemeenschap van alle landen die de kerkvorst ooit heeft bezocht.

De voormalige Sovjetrepubliek telt bijna 10 miljoen inwoners. Volgens data van het Vaticaan zijn 570 van hen katholieken, of minder dan 0,01%. Meer dan 95% van de bevolking is moslim, hoofdzakelijk sjiieten.



De verwelkoming op de luchthaven was naar normen van de paus zeer low profile: hij werd ontvangen door een regeringsfunctionaris, zonder fanfare of joelende menigte, alvorens weggeleid te worden om een mis te vieren in het centrum van Bakoe. Uitzonderlijk werd de dienst voorgedragen in het Engels, een taal die Franciscus niet helemaal beheerst. De homilie deed hij wel in het Italiaans.



Later vandaag ontmoet de paus Ilham Aliyev, de 54-jarige president die Azerbeidzjan met harde hand regeert sinds de dood van zijn vader Haïdar in 2003. Vorige week nog kreeg Aliev na een volksraadpleging uitgebreidere bevoegdheden en werd zijn -intussen derde- ambstermijn verlengt van vijf naar zeven jaar.



Gisteren was de paus nog in Georgië,en ook daar was de belangstelling niet massaal. Het stadion waar de paus een mis vierde, bleef grotendeels leeg. Nog geen 3.000 van de 27.000 plaatsen waren ingenomen. De Georgische bevolking bestaat voornamelijk uit orthodoxe christenen, maar er is ook een kleine katholieke minderheid.



Verwacht wordt dat de paus vanavond op de terugvlucht naar Rome een persconferentie houdt.