Waarom Moeder Teresa "allesbehalve heilig" is

© reuters.

Paus Franciscus verklaarde Moeder Teresa vandaag heilig. Nadat ze al de Nobelprijs voor de Vrede kreeg in 1979 en zalig werd verklaard in 2003, is deze heiligverklaring de kers op de taart. Maar in tegenstelling tot wat de wereld denkt, blijkt Moeder Teresa helemaal niet zo een heilig boontje. Volgens Canadese onderzoekers is de kersverse heilige "allesbehalve heilig".

Paus Franciscus heeft Moeder Teresa tijdens een misviering op het Sint-Pietersplein heilig verklaard. © epa. Haar strijd tegen armoede en het goede werk dat ze in India verrichte, gaven Moeder Teresa een aura van pure goedheid. Maar volgens academici van de University of Montreal is niets wat het lijkt. Een analyse van 300 documenten over de vrouw bracht dubieuze praktijken aan het licht. Verdachte politieke connecties, bizarre geldstromen en haar dogmatische standpunten over abortus, contraceptie en scheiding, zijn een smet op haar heilige leven.



De Canadese onderzoekers waren heus niet de eersten die het leven van Moeder Teresa onder de loep namen. De Britse journalist Christopher Hitchens schreef in 1995 al een werk over de zuster. "Ze was een vriendin van de rijken, ze nam verduisterd geld aan van de Haïtiaanse dictatorfamilie Duvalier aan in ruil voor een goed woordje", schreef Hitchens. "Waar is al dat geld en alle andere donaties naartoe?"



Dat Moeder Teresa een primitief hospitaal runde in Calcutta, kon bij Hitchens op weinig begrip rekenen. "Toen ze zelf ziek werd, koos ze voor ziekenhuizen in Californië en weigerde ze telkens in te gaan op audits."

Stiekem doopsel "De wereld wint veel bij het lijden van de armen." Moeder Teresa Moeder Teresa geloofde dat het haar plicht was om stervenden te dopen, ongeacht hun religie. Daarom vroeg ze aan mensen op hun sterfbed of ze "een ticket naar de hemel" wilden. Wie daar positief op antwoordde, werd gedoopt.



"Moeder Teresa deed daarna alsof ze het hoofd van de patiënt afkoelde met een vochtige doek, maar eigenlijk was ze die persoon aan het dopen. Ze mompelde ondertussen de nodige woorden", citeert Hitchens Susan Fields, een voormalig lid van Moeder Teresa's 'Missionarissen van Naastenliefde'.



"Het was belangrijk dat die praktijken geheim bleven, zodat niemand ooit zou ontdekken dat Moeder Teresa hindoes en moslims aan het dopen was." "Als een moeder haar eigen kind kan vermoorden, wat blijft er dan over van het Westen om te vernietigen?" Moeder Teresa

Lijden als geschenk van God Moeder Terese verzorgde de stervenden in haar ziekenhuis in Calcutta. © Pinterest. "Moeder Teresa had een heel aparte opvatting over lijden en de dood", schreef Hitchens. Ze geloofde dat lijden een geschenk was van God. "Ze vond het mooi dat de armen hun lot aanvaardden, dat ze leden zoals Jezus Christus.", aldus Hitchens. "De wereld wint veel bij hun lijden", zou haar antwoord geweest zijn op kritiek.



Lijden is dus een geschenk van God, maar Moeder Teresa zelf weigerde dat cadeau. "Toen Moeder Teresa palliatieve zorgen nodig had, kreeg ze die in een Amerikaans ziekenhuis."



Moeder Teresa had bovendien dogmatische opvattingen over thema's als contraceptie of abortus. Zo zei ze dit ooit over contraceptie: "Als de kracht om leven te geven, vernietigd wordt, dan doet de man of vrouw iets voor zichzelf en dan wordt het geschenk van de liefde in hem of haar vernietigd." En ook over abortus hield Moeder Teresa zich niet in. "Als een moeder haar eigen kind kan vermoorden, wat blijft er dan over van het Westen om te vernietigen?" "Na overstromingen in India of na een explosie in een fabriek in Bhopal, wijdde ze veel gebeden aan de slachtoffers, maar financiële hulp bleef uit." Aroup Chatterjee

Politiek en geld Niet alleen Christopher Hitchens stelde zich ernstige vragen bij de barmhartigheid van Moeder Teresa. Ook Aroup Chatterjee onderzocht de praktijken van de zuster, die hij neerschreef in het boek 'Mother Terese: The Final Verdict'. Zo zou Moeder Teresa heel gul geweest zijn met gebeden, maar iets minder met het geld uit haar liefdadigheidsfonds.



"Na overstromingen in India of na een explosie in een fabriek in Bhopal, wijdde ze veel gebeden aan de slachtoffers, maar financiële hulp bleef uit", schreef Chatterjee. "Maar ze had er geen problemen mee om geld te aanvaarden van de Haïtiaanse dictatorfamilie Duvalier. De meeste geldstromen werden bovendien geheimgehouden."