Moeder Teresa heilig verklaard door paus Franciscus

4/09/16 - 11u22 Bron: Belga

Paus Franciscus heeft Moeder Teresa tijdens een misviering op het Sint-Pietersplein heilig verklaard. © epa.

Heiligverklaring Moeder Teresa, die haar leven wijdde aan de minstbedeelden, is vandaag door paus Franciscus heilig verklaard bij de aanvang van een mis op het Sint-Pietersplein in Rome, die door ongeveer 100.000 gelovigen werd bijgewoond.

Een afbeelding van Moeder Teresa op het Sint-Pietersplein in Vaticaanstad. © reuters.

"We verklaren de zalige Teresa van Calcutta heilig en schrijven haar bij de heiligen in, door af te kondigen dat ze als dusdanig vereerd wordt door de hele Kerk", verklaarde de paus bij het uitspreken van de rituele "formule van de heiligverklaring".



Moeder Teresa (1910-1997), geboren in Skopje als Agnes Gonxha Bojaxhiu, werd de engel van de armen of van de sloppenwijken genoemd. Sint-Teresa van Calcutta werkte in de armste buurten van het Indiase Calcutta, in het Bengaals Kolkata geheten. Ze kreeg voor haar werk en naastenliefde in 1979 de Nobelprijs voor de Vrede. De orde die ze stichtte voor het werk onder de armen heet Zusters van Naastenliefde.



De heiligverklaring is volgens Vaticaankenners uitzonderlijk snel gedaan. Moeder Teresa werd al zes jaar na haar dood zalig verklaard. Ze heeft ook veel kritiek gekregen op haar werkwijze. De heiligverklaring is een hoogtepunt in het Heilige Jaar van de Barmhartigheid en beklemtoont de wil van de paus een kerk voor de armen te zijn.



Na afloop van de plechtigheid trakteerde de paus 1.500 daklozen op pizza.

