Zuckerberg op bezoek bij Paus

29/08/16 - 19u53 Bron: ANP

Facebook-oprichter Mark Zuckerberg is maandag op audiëntie geweest bij de paus. Zuckerberg en zijn vrouw Priscilla Chan praatten met Franciscus over de manieren waarop communicatietechnologie gebruikt kan worden in de strijd tegen de armoede, liet een woordvoerder van de kerkvorst weten.