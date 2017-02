Muziek én politiek op 59ste Grammy Awards

Door: redactie

13/02/17 - 01u45 Bron: ANP

Adele zingt 'Hello' op de uitreiking van de Grammy Awards in Los Angeles. © reuters.

Op het podium van de Grammy-show ging het deze nacht niet alleen over muziek maar ook over politiek. Meerdere artiesten verwezen in hun toespraken direct of indirect naar de nieuwe Amerikaanse president Trump. Grote winnaar van de avond was Adele, die met zowel haar album '25' als met het lied 'Hello' twee belangrijke prijzen in de wacht sleepte.

A Tribe Called Quest, Busta Rhymes call Trump "President Agent Orange" https://t.co/SIjs8yWeZf pic.twitter.com/RsdQmQHYiX — Hollywood Reporter (@THR) Mon Feb 13 00:00:00 MET 2017 ¿It¿s important to me to show images to my children that reflect their beauty¿



Here¿s Beyonce¿s speech from the #Grammys pic.twitter.com/hplXULMIaq — Colin Jones (@colinjones) Mon Feb 13 00:00:00 MET 2017 © afp. Watch Adele swear and restart her emotional George Michael tribute at the #GRAMMYs https://t.co/2SoISeAw4E pic.twitter.com/TZ4nR7yBnx — Rolling Stone (@RollingStone) Mon Feb 13 00:00:00 MET 2017 © getty. In haar toespraak sprak de Britse zangeres uitgebreid haar lof uit voor Beyoncé en diens album 'Lemonade'. De twee zangeressen streden samen om de jaarlijkse prestigieuze muziekprijzen in Los Angeles. "Ik kan deze prijs niet aannemen. Dé artiest in mijn leven is Beyoncé", zei een betraande Adele. Ze hield zich verre van andere gevoelige onderwerpen aan het einde van een politiek beladen avond.



Eerder noemde rapper Busta Rhymes Donald Trump 'President Agent Orange', waarmee hij tegelijk verwees naar Trumps oranje huidskleur en het gif Agent Orange. "Ik wil president Agent Orange bedanken voor de mislukte poging om moslims tegen te houden", zo zei hij voor een politiek nummer begon dat eindigde met de oproep tot verzet: 'Resist!'.



Beyoncé zei op haar beurt dat ze in een wereld wil leven waarin kinderen in de spiegel kijken en zichzelf kunnen voorstellen in het Witte Huis. De zwangere zangeres bracht op het podium een ode aan het moederschap, waarbij ze werd geïntroduceerd door haar eigen moeder en waarbij ook haar dochtertje Blue Ivy in beeld kwam.



Recordaantal nominaties

Twaalf dagen nadat ze bekend maakte dat ze zwanger is van een tweeling, trad ze op bij de uitreiking van de belangrijkste popprijzen in het Staples Center in Los Angeles. Beyoncé was genomineerd in een recordaantal categorieën en kreeg in de aanloop naar de show gisteren al de prestigieuze muziekprijs voor beste muziekvideo voor 'Formation'. Ze won met 'Lemonade' ook een award voor best urban contemporary album.



Het record van meeste Grammy's in een jaar zal ze echter niet verbreken, daarvoor had ze in elke genomineerde categorie moeten winnen. Zowel Michael Jackson als Santana haalde al eens acht trofeeën op tijdens het jaarlijkse muziekfestijn.



Mislukt eerbetoon

Adeles 'Hello' werd uitgeroepen tot het beste nummer van 2016. De zangeres won met haar album 25 de prijs voor het beste pop vocal album. Tijdens haar eerbetoon aan George Michael staakte Adele het zingen om haar optreden opnieuw te starten. De zangeres kampte met technische problemen met haar microfoon. Na minder dan een minuut van haar versie van Georges nummer Fastlove stopte ze en zei: "Ik weet dat het live tv is, het spijt me." Ze vloekte waarop haar microfoon werd dichtgedraaid. "Sorry voor het vloeken en sorry dat ik opnieuw begin. Maar mag ik opnieuw beginnen?" Tijdens de Grammy's vorig jaar werd het optreden van Adele ook al geplaagd door technische problemen. Lees ook Organisatie Grammy Awards moedigt politiek engagement tijdens awardshow aan

