Grammy's van start met eerste prijzen en rode lopershow

13/02/17 - 01u45

Adele zingt 'Hello' op de uitreiking van de Grammy Awards in Los Angeles. © reuters.

Deze nacht worden in Los Angeles in het kader van de Grammy Awards 84 muziekprijzen uitgereikt. Vanwege het grote aantal categorieën werden de winnaars van sommige Grammy's eerder op de dag bekendgemaakt. De grote vraag is vannacht welke zangeres de meeste Grammy's in de wacht sleept: Beyoncé of Adele. De laatste kwam aan in een groene Givenchy-jurk en opende de avond toepasselijk met het nummer 'Hello'.

© getty. Adele en Beyoncé op de Grammy's in 2013. © getty.

De prestigieuze muziekprijzen vormen het strijdtoneel van Beyoncé en Adele. De zangeressen komen elkaar in meerdere belangrijke categorieën tegen. Ze zijn allebei genomineerd voor het 'Album of The Year', 'Record of the Year', 'Performance of the Year' en 'Song of the Year'. Adele heeft vijf nominaties te pakken, Beyoncé spant de kroon met acht nominaties. Een daarvan is voor 'Best rock performance'. De zangeres nam samen met Jack White, bekend van The White Stripes, Don't Hurt Yourself op.



Beyoncé is inmiddels al zeker van één Grammy. In aanloop naar de show kreeg ze de prestigieuze muziekprijs voor beste muziekvideo. De clip bij haar lied Formation was volgens The Recording Academy, de organisatie achter de Grammy's, de beste video van het afgelopen jaar.



Ook Justin Timberlake viel al vroeg in de prijzen. Zijn aanstekelijke hit Can't Stop The Feeling!, het nummer dat hij maakte voor de film Trolls, kreeg de Grammy voor beste lied gemaakte voor visuele media. The Beatles-film Eight Days A Week - The Touring Years werd verkozen tot beste muziekfilm.



Blackstar

Ook de eerste Grammy's voor Blackstar, het laatste album van David Bowie, zijn al binnen. De geluidstechnicus en ontwerper van het artwork zijn al onderscheiden. Blackstar maakt in totaal kans op vijf Grammy's.



Justin Bieber

Ook Justin Bieber maakt kans op een Grammy. Hij is in vier categorieën genomineerd. De Canadese ster heeft wel flinke concurrentie van Adele en Beyoncé. Verder zijn er nominaties voor Metallica, Carrie Underwood en John Legend. Die acts zullen ook een optreden verzorgen.



Inmiddels zijn de muzikanten via de rode loper aangekomen bij het Staples Center in Los Angeles, waar de uitreiking gehouden wordt. De eerste winnaar van de avond is Chance The Rapper, in de categorie 'Beste Nieuwe Artiest'. De band 'Twenty One Pilots' gaat lopen met de prijs voor 'Beste Pop duo/Group Performance'. Het lied 'Blackstar' van de overleden David Bowie wint in de categorie 'Best Rock Song'.



James Corden presenteert de show.