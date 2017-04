Inwoners Sandy Hook vragen dat Trump einde maakt aan samenzweringstheorie omtrent schietpartij - en vangen bot

kv

2/04/17 - 04u43 Bron: Columbia Journalism Review, BBC

Kruisjes voor de slachtoffers van de Sandy Hook-schietpartij langs de weg in Newtown. © reuters.

In een brief aan president Trump vraagt de onderwijsraad van Newtown, Connecticut in februari om een bescheiden gunst: dat hij erkent dat twintig kinderen en zes volwassenen op 14 december 2012 werden doodgeschoten in de lagere school in Sandy Hook, dat hij zijn afkeur uitspreekt voor iedereen die het incident afdoet als een leugen en dat hij zijn steun intrekt voor iedereen die valselijk beweert dat de tragedie in feite opgezet spel was. Maar tot nu toe blijft het stil aan de kant van het Witte Huis.

Schutter Adam Lanza. © ap. Op 14 december 2012 schoot de twintigjarige Adam Lanza zijn moeder dood. Vervolgens trok hij naar de lagere school van Sandy Hook, een dorpje dat deel uitmaakt van Newtown, waar hij twintig kinderen en zes volwassenen doodschoot en vervolgens zelfmoord pleegde.



Zelfs in een land waar massaschietpartijen op regelmatige basis plaatsvinden, sprong de Sandy Hook-moordpartij eruit wegens de talrijke jonge slachtoffertjes. Honderden mensen raakten getraumatiseerd en velen zijn dat nog steeds.



Maar het dorpje wordt ondertussen al meer dan vier jaar overspoeld met bezoekers die beweren dat de moorden een uitgekiend plan waren van de overheid om de verstrenging van de wapenwet te rechtvaardigen. Op YouTube circuleren honderden video's waarin de schietpartij als onzin wordt afgedaan, samen werden ze al miljoenen keren bekeken en worden ze verspreid via Twitter en Facebook.

Acteurs De spreekwoordelijke druppel die de onderwijsraad ertoe aanzette de brief op te stellen, is Trumps steun aan Alex Jones, de man achter InfoWars: een website die bulkt van de samenzweringstheorieën over onder andere 9/11, de maanlanding en de brutale moordpartij in de Sandy Hook-school. In 2014 noemde Jones de tragedie "compleet nep" en beweerde hij dat er acteurs werden ingezet, een stelling die hij tot op heden blijft herhalen.



Familieleden van de slachtoffers en medewerkers van het gemeentebestuur krijgen lasterlijke, kwetsende en zelfs bedreigende telefoons, e-mails en internetberichten van de 'hoaxers'.



Een van de geviseerde inwoners is Lenny Pozner, zijn zesjarig zoontje Noah was een van de slachtoffers van de schietpartij. De hoaxers beschuldigen hem ervan een 'acteur' te zijn. De man verzet zich online hevig tegen de Sandy Hook-samenzweringstheorieën en dat keert zich tegen hem: er duiken op internet video's op van zijn woning. De onderliggende boodschap daarvan: "We weten waar je woont". Woensdag werd er nog een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen een vrouw uit Florida die ervan beschuldigd wordt Pozner lastig te vallen. De twintig kinderen die om het leven kwamen tijdens de schietpartij. Noah Pozner, de zoon van Lenny, is het jongetje rechts bovenaan. © reuters.

Haat en leugens President Obama liet in januari 2016 nog zijn tranen de vrije loop toen hij de Sandy Hook-tragedie aanhaalde tijdens zijn pleidooi voor een verstrenging van de wapenwetgeving. © photo news. "We willen dat de feiten ertoe toen," legde voorzitter Keith Alexander uit tijdens een recente bijeenkomst van de onderwijsraad, "dat is de essentie".



In de brief klaagt de onderwijsraad aan welke schade dergelijke samenzweringstheorieën berokkenen aan de familieleden van de slachtoffers en ze beschuldigen Jones ervan "haat en leugens te verspreiden, tegen onze stad en tegen de mensen en organisaties die ons in die donkere tijden ter hulp kwamen".



De inwoners van Newtown vrezen dat Jones' woorden nog meer leed kunnen veroorzaken dankzij Trump, die tijdens zijn campagne te gast was in zijn show en hem na de verkiezingen bedankte voor zijn steun. Het feit dat president Trump samenzweringstheoretici als Jones omarmt, is voor de nabestaanden van de ramp alleen maar zout in de wonde.



Slechts één lid van de onderwijsraad stemde tegen de brief: "Geen antwoord van president Trump, wat een reële mogelijkheid is, is eens te meer koren op de molen van de hoaxers," zei Daniel Cruson. Uit het debat blijkt hoe de verspreiding van nepnieuws het geloof in de triomf van feiten over fictie ondermijnt.