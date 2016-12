Kerst op de Filipijnen: honderdduizenden op de vlucht voor tyfoon

Door: redactie

25/12/16 - 07u42 Bron: Belga

De geëvacueerde inwoners van Tabaco worden opgevangen in scholen. © epa.

Nock-Ten Op kerstdag zijn honderdduizenden Filipijnen hun huizen ontvlucht, omdat de krachtige tyfoon Nock-Ten de oostkust nadert. Volgens de Filipijnse weerdiensten zal de tyfoon vanavond de oostelijke provincie Catanduanes bereiken. Aan de kust wordt gewaarschuwd voor golven tot 2,5 meter.

De gouverneur van Camarines Sur, Miguel Villafuerte, beloofde de inwoners die naar de evacuatiecentra gaan geroosterd varkensvlees. "Ik weet dat het Kerstmis is, maar dit is een echte tyfoon, zo tweette hij. "Gelieve te evacueren, ik breng geroosterd varken mee".



Volgens de lokale autoriteiten trokken meer dan 48.000 mensen naar de evacuatiecentra in de provincie.



In de nabijgelegen provincie Abay brachten meer dan 76.000 mensen de nacht door in evacuatiecentra of bij vrienden en familie die niet in de kustgebieden wonen.