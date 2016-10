Duizenden mensen op de vlucht voor tyfoon Sarika op de Filipijnen

Door: redactie

Duizenden mensen zijn op de Filipijnen hun huizen moeten ontvluchten nadat tyfoon Sarika aan land kwam. De storm veroorzaakte landverschuivingen en overstromingen, aldus de autoriteiten. Volgens persagentschap Associated Press kwamen minstens twee mensen om het leven.

Sarika veroorzaakte in de noordelijke provincie Aurora windsnelheden tot 130 kilometer per uur, met pieken tot 220 kilometer per uur, aldus het meteorologisch bureau. De storm beweegt zich met 22 kilometer per uur in noordwestelijke richting en zou nog aan land gaan op het belangrijkste noordelijke eiland Luzon.



In de oostelijke provincie Catanduanes kwamen twee mensen om het leven door de overstromingen en de hevige wind. Drie vissers zijn bovendien als vermist opgegeven.



Zonder stroom

Meer dan 12.000 mensen moesten hun woningen ontvluchten. Verscheidene dorpen werden afgesneden van de buitenwereld en talrijke mensen zitten zonder stroom. Bijna 300 binnenlandse vluchten werden afgelast en meer dan 6.500 passagiers zijn gestrand in havens omdat hun schepen niet uitvaren.