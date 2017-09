Saudi-Arabië zonder Van Marwijk naar WK

Door: redactie

Bert van Marwijk gaat toch niet met Saudi-Arabië naar het WK in Rusland. De Arabische voetbalbond heeft een overeenstemming bereikt met de Argentijn Edgardo Bauza.

Van Marwijk plaatste zich vorige week met Saudi-Arabië voor het WK door Japan te verslaan (1-0). Australië werd zo veroordeeld tot deelname aan de play-offs voor de eindronde. Van Marwijk en zijn assistent Mark van Bommel hadden een contract dat na het kwalificatietoernooi afliep. Ze gingen er vanuit dat de verbintenis zou worden verlengd. "Ik hoop nog steeds in een groep met het Nederlands elftal te komen", zei de Nederlander destijds.



De winst op Japan gaf de aanzet tot een groot voetbalfeest in Saudi-Arabië. Van Marwijk en zijn Nederlandse staf werden met complimenten overladen, maar de nationale voetbalbond van het land besloot donderdag toch Bauza te benoemen. De Argentijn was bondscoach van de Verenigde Arabische Emiraten.



Saudi-Arabië speelde vier keer eerder op het WK, in 1994, 1998, 2002 en 2006. Van Marwijk kon voor de tweede keer als bondscoach naar het WK gaan. In 2010 bereikte hij met Nederland de eindronde in Zuid-Afrika. Hij beleefde daar grote successen en strandde pas in de finale in het Soccer City van Johannesburg tegen Spanje (0-1).



Jan Van Winckel is technisch directeur bij de Saudische voetbalbond.