Vandaag start ticketverkoop voor WK 2018: zo ben jij er straks bij in Rusland

14/09/17 - 11u58

Vanaf vandaag kan je tickets scoren voor wedstrijden op het WK 2018 in Rusland. De wereldvoetbalbond (FIFA) heeft naar eigen zeggen een systeem bedacht "dat alle fans een eerlijke kans geeft om tickets te kopen" en dat systeem verloopt in drie fases:

De eerste fase is dus zoals gezegd vandaag al van start gegaan (om 12u Russische tijd, dus om 11u Belgische tijd) en duurt tot en met 12 oktober. In deze fase kunnen de fans zich op de site van de FIFA registreren en vervolgens een aanvraag indienen voor tickets. Toch hoef je nog niet te treuren dat je niet meteen om 11u aan het proberen was om binnen te raken, want tot en met 12 oktober maakt iedereen evenveel kans op tickets. Op 16 november weet je of je aanvraag succesvol is geweest en van 16 tot 28 november volgt nog een periode waarin snelheid wél van belang is. Daar geldt het principe 'first come, first served.' Let wel: in deze fase weet je nog niet voor welke wedstrijd je juist tickets hebt bemachtigd.



Voor fase twee is het wachten tot na de WK-loting van vrijdag 1 december. Pas dan weet je effectief zeker voor welke wedstrijd je kaarten koopt. Ook hier dezelfde gang van zaken dan in fase één: van 5 december tot 31 januari maakt iedereen weer evenveel kans, tussen 13 maart en 3 april rep je je maar beter als je nog kaartjes wil bekomen.



Fase drie tot slot gaat van start op 18 april en duurt tot 15 juli, de dag van de WK-finale. In deze fase worden de last-minute tickets aan de man gebracht. Nog dit: voor een ticket betaal je minstens 95 euro, de duurste kaarten zullen voor niet minder dan 985 euro over de toonbank gaan - maar dan zit je wel op een riante plaats in het Luzhniki-stadion in Moskou tijdens de WK finale.