"Engelse voetbalbond vreest dat Rusland WK-tactiek zal hacken"

WK 2018 Nu Engeland zich bijna heeft verzekerd van het WK voetbal komende zomer in Rusland, maakt de Engelse voetbalbond (FA) zijn huiswerk om dat WK zo goed mogelijk voorbereid aan te vatten. En daar hoort blijkbaar ook een verscherpte cyberveiligheid bij. De FA heeft aan Wereldvoetbalbond (FIFA) laten weten dat ze zich zorgen maakt over mogelijke Russische hacking die voorbereidingen en tactieken naar buiten kan brengen. Dat schrijft The Guardian vandaag.

Oefenkampen, aangepast dieet, zo comfortabel mogelijke vluchten. Nationale voetbalploegen sparen kosten noch moeite om hun spelers zo goed mogelijk voorbereid aan de aftrap van een EK of WK te brengen. De FA gaat in aanloop naar het WK in Rusland nog een stap verder en zal ervoor proberen te zorgen dat ook de cyberveiligheid van de ploeg op punt staat. Zo zullen de Engelse spelers en technische staf geen gebruik mogen maken van de internetconnectie in Russische hotels, maar zal er een eigen systeem worden opgezet.



De FA vreest immers dat Russische hackers cruciale Engelse informatie gaan proberen te ontfutselen en heeft die bezorgdheid nu ook meegedeeld aan de FIFA. De Engelse bezorgdheden kwamen er nadat een hackerscollectief, Fancy Bears, in augustus een e-mail van een FA-topman aan de FIFA over vier antidopingszaken naar buiten bracht. De FIFA liet weten dat ze onderzoekt of het datalek te wijten is aan het eigen beveiligingssysteem.