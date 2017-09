Rode Duivels stijgen naar plaats 5 op FIFA-ranking

VDVJ

6/09/17 - 11u34

© belga.

Fijn gevolg van de zeges tegen Gibraltar en Griekenland: de Rode Duivels stijgen naar plaats 5 op de FIFA-ranking en worden zo virtueel reekshoofd op het WK in Rusland.

't Was even schrikken toen de laatste FIFA-ranking gepubliceerd werd. België was toen afgedaald naar plek 9. Een heikele situatie, want alleen de top zeven krijgt in Rusland het beschermd statuut van reekshoofd. Maar op de nieuwe ranking, die de FIFA volgende week donderdag publiceert, maken de Rode Duivels een inhaalbeweging. Dankzij de overwinningen tegen Gibraltar en Griekenland stijgt België naar plaats 5. Het passeert Colombia (draws tegen Venezuela en Brazilië), Chili (nederlagen tegen Paraguay en Bolivia), Polen en Zwitserland. De Rode Duivels moeten nog tot 23 november hun positie verdedigen. Op die datum wordt de definitieve potindeling voor het WK vastgelegd.